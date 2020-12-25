مخالفة عدد من “قصابي بيع اللحوم” في بلدية أبوسليم

قال مركز الرقابة على الأغذية والادوية اليوم الجمعة، إن عناصره قامت رفقة أفراد من الحرس البلدي بحملة تفتيش على قصابي بيع اللحوم في بلدية أبوسليم.

وأوضح المركز في بيان، بأن الجولة شملت أغلب محلات بيع وتداول اللحوم داخل منطقة أبوسليم، حيث قام المركز بتشجيل عدد من الملاحضات بينما اتخذت الإجراءات المناسبة حيال المخالفين من قبل الحرس البلدي.

ومن بين المخالفات التي تضمنها تقرير المركز عرض اللحوم خارج المبردات بالمخالفة للاشتراطات الصحية مع وجود دواجن معروضة هزيلة ومتغير لونها بالكامل، إضافة إلى وجود لحوم مجمدة مفكوك عنها التجميد ومعروضة في درجات حفظ غير مناسبة لحفظ اللحوم المجمدة.

وأضاف المركز بأن من بين المخالفات أيضا وجود لحوم مفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك ووجود مبردات وأدوات بها صدأ ومخالفة للمواصفات، إضافة إلى أن النظافة العامة سيئة في بعض المحلات مع عدم وجود شهائد صحية لبعض العاملين.

ومن المتوقع أن يقوم جهاز الحرس البلدي بإغلاق المحال التي شملها التقرير وإنذار المخالفين حتى لا تتكرر التجاوزات من قبل أصحاب المحلات والقصابين.

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