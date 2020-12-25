المؤسة الوطنية للنفط تقدم دعم لمصلحة الجوازات بطبرق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الجمعة، إنها قدمت بتسليم المعدات اللازمة لإطلاق المنظومة الخاصة بمصلحة الجوازات والجنسية في مدينة طبرق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، إن الدعم المقدم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية سيساهم في إطلاق منظومة الجوازات والمتعلقة بالرقم الوطني والرقم الآلي وكذلك عملية التصوير لإصدار جوازات السفر، وتشمل المعدات أجهزة ومعدات الاتصال والحواسيب والماسحات والاحتياجات الأخرى.

وبحسب بيان للمؤسسة، شارك في عملية الاستلام عميد المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير فرع الجوازات بطبرق، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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