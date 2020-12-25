تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 25/12/2020

شهد سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها في تداولات السوق الموازية في تداولات الجمعة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الجمعة 25-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار / طرابلس = 5.62 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.63 دينار

الدولار/ بنغازي = 5.65 دينار

اليورو = 6.75 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب232 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب270.6 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب283.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب309.3 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي