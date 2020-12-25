تدريب ميداني لمستخدمي شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا

تواصل شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا العمل على تهيئة وتدريب المستخدمين الجدد بمجمع مليتة الصناعي عبر برنامج التدريب الميداني لمستخدمي قسم التشغيل الجدد في مختلف التخصصات.

وأشار فرع الشركة على منصته الإعلامي إلى أن قسم التدريب بمجمع مليته الصناعي باشر بتدريب المستخدمين الجدد ابتداءً من شهر أكتوبر الماضي وكانت البداية بمستخدمي الصيانة الجدد .

يقوم بالتدريب -حسب منشور الشركة- مشرفون من ذوي الكفاءة العالية على كل وحدة في المجمع، ويستمر التدريب الميداني لكل وحدة لمدة أسبوعين.

يتكون برنامج التدريب من دورة السلامة، دورة التعرف على الأقسام داخل المجمع، و التدريب الميداني ابتداءً بقسم المرافق المساعدة، ثم وحدة الغاز، تم وحدة فصل الكبريت، ثم وحدة العمليات، ليتم التدريب من ثم على وحدة DCS .. وفي نهاية كل دورة على قسم يتم إجراء امتحان التأكد من نجاحهم في العمل ومستوى فهمهم للوحدات .

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