المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لإنشاء مصحات طبية في بنغازي وسبها

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إنها تسعى إلى إنشاء مصحات طبية جديدة خاصة بقطاع النفط في بنغازي وسبها، إضافة إلى إجراء صيانة للمصحة الرئيسية في العاصمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمؤسسة والشركات التابعة لها والذي تستضيفه شركة سرت لإنتاج تصنيع النفط في مدينة البريقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن الاجتماع تناول مناقشة مشروع إنشاء فرع لمصحة النفط في مدينة بنغازي وآخر في مدينة سبها على أحدث طراز، حيث أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بأنهم يأملون بأن تقوم الجهات المتخصصة في الدولة باعتماد الميزانيات اللازمة حتى تتمكن المؤسسة وشركاتها من استكمال المشاريع الطموحة لما فيه مصلحة البلاد والقطاع.

وأشار البيان إلى أن جدول الاجتماع تضمن الوقوف على مراحل تطوير مصحة النفط بطرابلس الجاري تنفيذها مؤكدين بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستدعم أي عمل من شأنه تقديم الخدمات الصحية بشكل ممتاز للعاملين بالقطاع تأسيسا على مبدأ سلامة العاملين وصحتهم كأولوية مطلقة.

وخلص الاجتماع إلى عرض نشاط العام الحالي والمستهدفات في 2021، إضافة إلى مناقشة الميزانيات وأوجه الصرف والمشاكل والصعوبات التي تشكّل عائقًا لعمل المصحة، بالإضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.

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