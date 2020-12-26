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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 26/12/2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 26 ديسمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

افتتاح السوق:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5,57 و5.58 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.61 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.59 دينار

اليورو = 6.75 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الأردني 7.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ232 دينار

كسر الفضة 2.7 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 6.01 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 6.00 “مصرف الوحدة” – 5.78 “مصرف الجمهورية”. (غيرمستقر).

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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  • Is the second listing in relation to Turkey & Qatar money transfers a governed event or conduct of money fraud & laundry
    It entails the most Satanic nations ever existed, Qatar (alJahlee Tameem) & Turkey (Rajeb Mussolini)

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