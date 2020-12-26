ملثحة المطارات تطلب من المسافرين إجراء تحليل كورونا (PCR) قبل موعد السفر لتركيا

طلبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني أمس الجمعة من المسافرين ضرورة إجراء تحليل كورونا (PCR) قبل موعد السفر إلى دولة تركيا.

وأوضحت المصلحة في بيان لها، بأن سلطات الطيران المدني التركي سوف ترفض دخول المسافرين الذين ليس لديهم اختبار السلامة من فيروس كورنا (PCR) اعتبارًا من يوم 30 ديسمبر القادم.

وكانت مديرية الطيران المدني التركي فرضت إبراز فحص كورونا (PCR) لا يتجاوز تاريخه 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى لجميع القادمين إلى تركيا، بينما

وأضافت أنه بخصوص عدم القادرين على إجراء الفحص، فسيفرض عليهم حجر صحي لمدة أسبوع في محل إقامتهم أو في مكان تحدده وزارة الصحة إن لم يكن لديهم عنوان في تركيا، بينما سيتم إنهاء فترة الحجر الصحي بعد إجراء فحص كورونا لهم في اليوم الـ7 والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ومن المتوقع أن يبقى القرار ساريًا حتى بداية مارس القادم في 2021، فيما سيطبق القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من 30 ديسمبر الجاري.

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