“الواحة للنفط” تسعى لزيادة الإنتاج بالتعاون مع “شلمبرجير”

بحثت إدارة الحفر وصيانة الآبار بشركة “الواحة للنفط”، مع شركة “شلمبرجير”؛ سبل تنفيذ الخطط الموضوعة؛ لتحسين الأداء، وزيادة إنتاج الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، عقد عبر الإنترنت، وتضمن تقديم شركة “شلمبرجير” عرضًا مرئيًا، واستعراض نسب الإنجاز بالمشروعات المخطط لها، والتي بلغت حوالي 90% خلال هذا العام، وذلك في ظل تطبيق الخطط الاحترازية لمجابهة فيروس “كورونا”.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد خطط للعمل، وتوفير جميع المعدات السطحية والسفلية، ومتطلبات التشغيل اللازمة؛ لتحقيق معدلات إنتاج عالية.

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