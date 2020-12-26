انخفاض طفيف للدولار..تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 26/12/2020

شهد سعر الدولار الامريكي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تباينها في تداولات السوق الموازية في تداولات السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا السبت 26-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.585 بيع في زليتن

5.580 شراء

5.565 بيع في طرابلس

5.560 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.58 دينار

اليورو = 6.71 دينار

الجنية الإسترليني 7.47 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب235 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب274.16 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب287.2 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب331.3 دينار

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