شركة “الهروج” تسعى لإعادة الإنتاج في حقل “الناقة”

نفذت لجنة الإدارة التابعة لشركة “الهروج النفطية”، جولة تفقدية في حقل “الناقة”، المتوقّف عن الإنتاج، منذ خمس سنوات.

وشملت الجولة التفقدية، زيارة محطة الإنتاج الرئيسة، والوقوف على الاستعدادات الجارية في سبيل إعادة تشغيلها، وحلحلة كافة العراقيل، التي تُواجه فريق العمل الفني المُكلّف بتجهيز الحقل؛ لوضعه على مسار الإنتاج، إضافة إلى الاتفاق على صيانة وتركيب مفاتيح وكابلات نقل الكهرباء لمعدات الإنتاج.

وأكدت لجنة الإدارة أنها ستبذل ما في وسعها؛ لتقديم الدعم اللازم لمستخدمي الحقل وتوفير ما يحتاجون إليه من مستلزمات لإعادة الحقل إلى مسار الإنتاج.

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