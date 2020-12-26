البنك المركزي التركي يستدعي الكبير إلى أنقرة لتسوية ديون وتعويضات الشركات التركية

أنقرة 26 ديسمبر 2020 (وال) – قال مصرف ليبيا المركزي طرابلس، إن محافظه المُقال الصديق الكبير، التقى على رأس وفد ليبي ظهر أمس الجمعة، مع محافظ البنك المركزي التركي في أنقرة.

ذكر بيان المصرف اليوم السبت، أن اجتماع الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي، تناول ملفات الديون السابقة والتعويضات للشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م وديون الصحة، وفق قوله.

وسبق أن كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، نقلًا من مصدر وصفه بـ الموثوق أن هناك “تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي، للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية”.

وأضاف الأغا، في تدوينة قبل عدة أشهر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن ذلك الأمر سيكون “لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتي منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية”، على حد قوله.

وأوضح الأغا، أن المصدر الذي نقل له تلك المعلومات، أكد على أن ذلك بالإضافة إلى أن يأتي في الوقع الذي يعاني منه “الوضع الاقتصادي لتركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية”.

وختم موضحًا أن “المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز الثمانين مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها في البنوك التركية في الفترة الماضية”. (وال – أنقرة) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال