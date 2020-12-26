انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب 2020

انطلقت في العاصمة طرابلس اليوم السبت فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب برعاية وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني والهيئة العامة للثقافة تحت شعار “كلنا ليبيا”.

ومن المتوقع أن تتضمن الفعاليات ورش عمل وملتقيات وندوات حول مالفات الانتخابات ومشكلة الفقر والبطالة والمواصلات والمرور والحوادث والطرق ومشكلة النفايات وأهمية إدارة النفايات، إضافة إلى ملف المياه والفلاحة بأنواعها والاقتصاد الأزرق وملف الأمن وتطوير الشرطة ومكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل والتأهيل، سيحاول المنتدى تسليط الضوء على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب وأهمية تمكينهم في إدارة الدولة والتنمية المستدامة التعاون الدولي، إضافة إلى ملف الطاقة ومشاريع النفط والغاز والكهرباء ومستقبل طاقة الرياح والشمس.

وأشار البيان إلى أنه ستعقد على هامش المنتدى اجتماعات لبعض الجمعيات العمومية السنوية للمنظمات غير الحكومية الأهلية المشاركة في المنتدى.

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