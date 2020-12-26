شركة البريقة تؤكد استمرارها في تزويد بلديات الجبل الغربي بالـ”كيروسين”

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت، على استمرارها في تزويد كافة بلديات الجبل الغربي بمادة كيروسين المنازل لغرض التدفئة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عمليات التزود تتم من خلال مستودعاتها، لكافة المحطات المدرجة لديها بالقوائم الواردة من شركات التوزيع وبمتابعة للمحطات من قبل الجهات الأمنية واللجنة المشكلة من قبل الشركة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة سير عمل المحطات مستمرة في رصد المحطات التي استلمت منتج الكيروسين ولم تفتح أبوابها للتعامل مع المواطن حسب السعر الرسمي لسد حاجته منها، مؤكدة أنها ستتخذ حيال المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.

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