“مأساة الكهرباء” عصيّة على الحل.. والمواطن سئم طرح الأحمال

ما يزال المواطن في ليبيا، مكرها، يحمل مأساة انقطاع التيار الكهربائي لأسباب منها غياب الإدارة الفاعلة وغياب الرادع الأمني للتعديات التي طالت وتطال مكونات الشبكة الكهربائية، إضافة إلى عدم الدعم الكافي لصيانة الشبكة وتوريد موارد الطاقة الكهربائية الناتج عن عملية الفساد المالي والإداري.

وينادي المواطن منذ سنوات بتوفير التيار الكهربائي الذي يعد من أهم المقومات التي تحتاجها البلاد وهو ما دفع الشارع في أغسطس الماضي للخروج عن صمته في احتجاجات تنادي بإصلاح هذا القطاع الذي غاب عن الواقع وغيب الكهرباء لدرجة تحول فيه الانقطاع من عملية طرح الأحمال إلى حالة الإظلام التام خاصة في ذروة فصل الصيف.

اليوم وبعد انتظار طويل لحل هذه الأزمة التي قُدّمت الوعود بشأنها وجلبت الشركات الأجنبية لصيانة المحطات وأعطي الأمل للمواطن بأن فصل الشتاء هذا العام سيكون أفضل من الفصول السابقة، يظل الواقع المر دون تغيير وبقيت أزمة طرح الأحمال مستمرة في عدد من المدن والبلدات.

محطات التوليد في ليبيا كثيرة غير أن صيانتها وحمايتها مرهونتان بوجود إدارة عليا قادرة على توفير الاحتياجات اللازمة قبل عودة الذروة الصيفية التي يتخوف منها الليبيون في كل عام إذ لطالما ارتبطت هذه الأزمة بهذا الفصل.

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