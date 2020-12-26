الحبري يؤكد توفر السيولة بجميع المصارف مع نهاية يناير المقبل

أكد محافظ المصرف المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري، على أن السيولة النقدية ستتوفر في جميع المصارف مع نهاية شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، خاصة بعد تعديل سعر الصرف الجديد.

وأوضح الحبري في مقابلة مع قناة 218NEWS تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأنه من خلال رفع القيود علة مبيعات النقد الأجنبي وتمكن جميع الأفراد من الحصول على العملات الأجنبية ستعود الأموال التي لاتزال خارج المنظومة المصرفية إلى المصارف من أجل حصول أصحابها خاصة التجار على العملة الصعبة.

وأضاف بأن مسألة تعديل سعر الصرف أصبحت مصيدة لأزمة السيولة التي تعصف بالقطاع المصرفي، مؤكدًا بأن هناك 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي من المتوقع أن تعود في العام القادم مع رفع جميع القيود عن بيع العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن حجم الأمول خارج القطاع المصرفي يعتبر كبير جدًا، خاصة وأن الحكومة تحتاج إلى 2 مليار تقريبًا لتغطية المرتبات في الشهر الواحد، مما يعني اختفاء أزمة السيولة وتأخر المرتباب التي كانت تحدث في السابق بشكل نهائي.

ويعتقد الحبري بأن الأموال سوف تأتي من التجار وأصحاب الأعمال الذين لديهم المصلحة الحقيقية في الحصول على الدولار بالسعر الجديد والذي سينعكس إيجابيا على السوق المحلي من خلال رفع الكفاءة وصناعة المنافسة الحقيقية بين التجار والمصنعين بعيدا عن الفوضة التي صنعها التفاوت في سعر الصرف في السابق.

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