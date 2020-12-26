تراجع جديد للدولار.. انخفاض طفيف للدولار..تعرف عـلى اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي انخفاضاً جديدا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارا نسبياً في تداولات السوق الموازية السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا السبت 26-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.53 و5.535 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.54 دينار

اليورو = 6.72 ~ 6.76 دينار

الجنية الإسترليني 7.47 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب236 دينار

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