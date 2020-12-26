الحبري يكشف أمراً صادماً بشأن مصير مخصصات “منحة ارباب الأسر”

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، عن أمرٍ صادمٍ بشأن مصير مخصصات منحة أرباب الاسر في ليبيا.

وقال الحبري في تصريحات تلفزيونية، إنه وبعد توحيد سعر الصرف لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر، مضيفا أن 30 % من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.

ودعا الحبري إلى تفعيل أسعار الفائدة المصرفية، حيث ستتيح هذه الخطوة للمصرف المركزي فرصة منح قروض للشباب.

ولفت الحبري، إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون في حالة انعقاد مستمرة لتقييم سعر الصرف، كما سيتم منح تراخيص لإنشاء شركات صرافة خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما يدرس “المركزي” حاليا سحب فئات نقدية معينة من الجمهور.

وتراجع المصرف المركزي عن صرف مخصصات منحة أرباب الأسر بعد الكشف عن مخالفات وتزوير وتلاعب ضخم في الارقام الوطنية خلال العام 2019.

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