صنع الله: نُعوِّل على شركة زلاف في استقرار الجنوب

تواصل شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة، احتضانها لا اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لهذا العام حيث انعقد -السبت اجتماع الجمعية العمومية لشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز .

التئم الاجتماع برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط –”رئيس الجمعية العمومية”-وبحضور أعضاء مجلس الإدارة “أعضاء الجمعية العمومية”ورئيس لجنة إدارة الشركة، عبر الدائرة المغلقة وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمدراء العموم والمستشارين لدى الجانبين، و رئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

واستعرض المجتمعون نشاطات الشركة المختلفة في الصحة والسلامة والبيئة ونشاط الاستكشاف والدراسات الجيولوجية والمكمنية وحفر الآبار وهندسة المشاريع خلال العام 2020 وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021 ، ومناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام المقبل ، كما قدمت هيئة المراقبة تقريرها وقامت بالرد على الملاحظات الواردة به.

يأتي الاجتماع في إطار الاهتمام بمشاريع تطوير حقول الشركة واستحداث المشاريع المستقبلية والتنمية المكانية لمناطق الجنوب، حيث قال رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله في كلمة افتتاح اللقاء : (إننا نعول على شركة زلاف، هذه الشركة الفتية لتكون خطوة مهمة في استقرار الجنوب واستحداث التنمية المكانية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأهلنا في الجنوب ، من خلال عدة مشاريع استراتيجية ستقوم بها مستقبلاً وسيكون لها دور كبير في تطوير وزيادة الانتاج من النفط والغاز) .

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