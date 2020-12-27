السيوي يوضح بشأن منحة أرباب الأسر.. ومصير”مخصصات 2020″

أوضح مدير برنامج منحة أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أن المصرف المركزي سيتوقف عن استقبال طلبات الحصول على مخصصات منحة أرباب الأسر 2019 مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح السيوي في تصريحات تلفزيونية أن المصرف مستمر في قبول الطلبات والتوقف الذي حصل الجمعة كان نتيجة لعطل في منظومة الأحوال المدنية ثم عادت إلى العمل.

وكان السيوي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري فتح المنظومات المصرفية للحوالات وأرباب الأسر التي تأتي استكمالا لمنحة العام الماضي لمن لم يتحصل عليها بعد، مشيرًا إلى أنه لا جديد يذكر بشأن مخصصات العام الجاري.

على ذات الصعيد، صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، إنه وبعد توحيد سعر الصرف لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر، مضيفا أن 30 % من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.

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