الحبري يكشف عن موعد تفعيل “علاوة العائلة” وإصدار “ضوابط بيع النقد الأجنبي”

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، عن موعد تفعيل علاوة العائلة “منحة الزوجة والابناء”.

وقال الحبري الذي استضافه برنامج “البلاد” على شاشة قناة “218 نيوز”، إلى أن تفعيل علاوة العائلة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، وسيتم الإبقاء على دعم الوقود والأدوية.

وبين محافظ المركزي في بنغازي، أن الأسعار ستنخفض بنسبة 33 % مستقبلا، وأن المساس بدعم الوقود يعد خطيرا جدا، مؤكد أن الإجراءات النقدية للمصرف المركزي ستنهي نشاط السوق السوداء.

وتوقع الحبري إصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي من المصرف المركزي خلال هذا الأسبوع، فيما ستعمل اللجنة على رصد نشاط السوق السوداء ومقارنة سعر الصرف.

وعن أسباب لجوء المركزي إلى تعديل سعر الصرف، أوضح الحبري أن وجود تذبذب كبير في الناتج المحلي جعل من تغيير سعر الصرف أمرا لا مفر منه، كما تم إقفال أبواب الفساد من خلال توحيد سعر الصرف، وأضاف أن الفريق الفني للمركزي سيقدّم تقريره لمجلس الإدارة أسبوعيا لتقييم سعر الصرف، كما أن اللجنة الفنية ستصدر بيانا يوضّح السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

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