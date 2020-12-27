الرقابة الإدارية تُوقف السحب والتصرف بأموال اتحاد الشرطة الرياضي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب في طبرق أمس السبت، إيقاف السحب أو التصرف بأموال المودعة بحسابات اتحاد الشرطة الرياضي في مصرف التجارة والتنمية؛ نتيجة وجود مخالفات إدارية ومالية أضرت بالمال العام.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية من وزارة المالية المالية بالحكومة المؤقتة، مخاطبة مراقبي الخدمات المالية بالبلديات بإحالة الأمانات والاستقطاعات المالية الخاصة بمديريات الأمن إلى حسابات الأمانات الموجودة لديهم، إلي حين تسوية الوضع القانوني والمالي للاتحاد وصدور إفراج من الهيئة لصالح الحسابات.

وأوضحت الهيئة بأنه من خلال متابعتها لاتحاد الشرطة الرياضي تبين لها وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية مما حدى بها إلى إيقاف السحب والتصرف بأموال الاتحاد الموجودة في الحسابات نظرًا إلى أن الضرر الذي سيلحق بالأموال لايزال قائما.

وبحسب هيئة الرقابة الإدارية، فإنه على الرغم من صدور قرار من المحكمة بشأن القضية، لم تقم وزارة الداخلية بإيقاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المكلف ويدعى توفيق سالم عن العمل واستمراره في محاولة الحصول على الاستقطاعات من مديريات الأمن، مما اضطرها إلى مخاطبة وزارة المالية بالخصوص لإيقاف العملية.

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