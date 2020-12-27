شركة رأس لانوف تستعد لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز اليوم الأحد، عن قرب وصول أول شحنة من مادة الـ”نافثا” استعدادًا لتشغيل مصنع الإثيلين الفترة القريبة القادمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنه من المتوقع وصول الشحنة الأولى من مادة “النافثا” الأسبوع الجاري؛ وذلك للبدء في اختبار الجاهزية التشغيلية للتحويرة الرئيسية للمشروع، واستعدادًا لتشغيل مصنع الإثيلين.

وتكمن أهمية المشروع في سعي إدارة الشركة لتوفير المواد التشغيلية للمجمع الصناعي عبر الميناء، حيث كانت تعتمد سابقاً في توفيرها على الشركة الليبية الإماراتية المتوقفة عن الخدمة منذ يوليو من عام 2013، مما استوجب خلق بدائل فنية تنقذ المجمع الصناعي قبل فوات الأوان، وفق البيان الصادر عن الشركة.

وأشار البيان إلى إعادة تشغيل المصنع من بين المشاريع التي نفذت بالكامل ذَاتِيًّا من قبل شركة رأس لأنوف لتصنيع النفط والغاز، ابتداءً من إعداد الدراسة الفنية ووصولاً إلى الإشراف والتنفيذ لكافة مراحل المشروع.

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