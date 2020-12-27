عودة الطاقة الكهربائية لحقل الظهرة قبيل وضعه على الإنتاج

تمكنت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الأحد من تحقيق الاستفادة من معدات كهربائية مهمة بالمحطة رقم (7/3) التي تعرضت للتخريب منذ فترة، وتعتبر خارج الخدمة منذ العام 2015.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تكثيف الجهود يأتي ضمن الخطط والدراسات الموضوعة من أجل إعادة تأهيل حقل الظهرة لإمكانية وضعه على الإنتاج بالفترة القادمة.

وكان حقل الظهرة الذي يقع جنوب غرب سرت، وشمال زلة، وغرب مرادة يُنتج 120 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتعرض للتدمير في العام 2014.

ويهدف العمل لاستغلال المحطة لتوفير قطع الغيار الضرورية وإعادة تحوير لوحات التغذية الكهربائية الرئيسية وصيانتها وتنظيفها واستعمالها مجددا لتوفير الكهرباء اللازمة ضمن المرحلة الأولى لتجهيز المجمع السكني، بحسب البيان.

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