تصريحات الحبري تهوي بالدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي 27-12-2020

انخفض سعر صرف الدولار الامريكي بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعاً جديداً في تداولات السوق الموازية الاحد.

ويأتي هذا الانخفاض عقب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري، حول تحديد موعد اطلاق ضوابط بيع النقد الاجنبي وكذا اسباب تحديد سعر صرف الدينار الجديد ومصير منحة ارباب الاسر و علاوة العائلة ” منحة الزوجة والابناء “.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الاحد 27-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

5.485 بيع في زليتن

5.480 شراء

5.470 بيع في طرابلس

5.465 شراء

5.490 بيع في بنغازي

5.480 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.48 دينار

اليورو = 6.72 ~ 6.67 دينار

الجنية الإسترليني 7.25 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.03 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

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