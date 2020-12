«بيتكوين» القيمة السوقية تتخطي 500 مليار دولار

العملة الافتراضية الأبرز “بيتكوين” كسرت السعر التاريخي الأعلى السابق المسجل في ختام جلسة الخميس الماضي، وسط تزايد الإقبال على الاستثمارات المخاطرة إلى جانب السندات والأسهم.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المبكرة اليوم الأحد 27.7 ألف دولار أمريكي، صعودا من تعاملات الخميس الفائت البالغة 26.4 ألف دولار.

ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الشهور الـ8 الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

وصعد سعر بيتكوين بنسبة 284% منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا من 7208 دولارات للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2019.

وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى صباح اليوم 18.582 مليون وحدة من أصل 21 مليونا، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات الأحد الصباحية 515 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

وكانت “بيتكوين” سجلت أعلى مستوى تاريخي لها 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولارا مطلع العام الماضي، قبل أن تستأنف رحلة صعود متسارعة اعتبارا من مايو الماضي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

