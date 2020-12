دبي تُقلص الانفاق في 2021 بسبب «انكماش» اقتصادها

سلطات إمارة دبي قررت تقليص النفقات في ميزانية العام 2021، بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشا كبيرا في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان، إن ميزانية العام المقبل تبلغ 57,1 مليار درهم أي نحو 15,5 مليار دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18,1 مليار دولار للعام الحالي.

وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزا للسنة الخامسة على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو 1,3 مليار دولار، علما أن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.

ودفعت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد الإمارة التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب بانكماش اقتصادي بنحو 10,8% في النصف الأول من 2020.

وتتوقّع دبي أن تبلغ نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,2% بحلول نهاية 2020، على أن يعود النمو الإيجابي في السنة المقبلة ليصل إلى نحو 4%.

وقالت الحكومة إنّ الميزانية الجديدة تؤكّد “إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية”.

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام.

وراهنت دبي على معرض اكسبو 2020 العالمي لتحفيز اقتصادها وهو الأكثر تنوّعا في الخليج بعد تراجعه خلال السنوات الماضية على خلفية هبوط أسعار النفط وتأثيراتها على اقتصاد دولة الإمارات وأسواق الدول المجاورة.

لكن المخاوف من الفيروس دفعت دبي إلى تأجيل المعرض الذي خصّصت له مليارات الدولارات إلى السنة المقبلة.

وتسبّبت إجراءات الإغلاق وتراجع حركة السفر والتجارة إلى تراجع في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في دبي بنحو 20,2%، وقطاع النقل والتخزين والمعلومات بـ10,6%.

كما سجّلت شركة “طيران الإمارات” التي تتخذ دبي مقرا خسائر بقيمة 3,4 مليارات دولار بحسب نتائجها نصف السنوية، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ 3 عقود.

وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأشهر الأخيرة في دولة الإمارات.

وسجلت الإمارات أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 655 حالة وفاة.وفق ماذكرت قناة “الحرة”.

