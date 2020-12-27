معيتيق يبحث مع شركة “الحديد والصلب” أزمة الطاقة ومسألة الديون والاستثمارات

بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الأحد مع مسؤولي شركة الحديد والصلب المشاكل المتعلقة بالعجز في توفير الطاقة، إضافة إلى الديون والتعويضات المالية لصالح الشركة ومسألة التمويل.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالمالك وعضو مجلس الإدارة ومدير عام المرافق الأساسية ومشرف قطاع التجارية والمالية، إضافة إلى مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع مشاكل العجز في الطاقة بعنصريها الغاز الطبيعي والكهرباء وانعكاساتها السلبية على عمليات نشاط الشركة، إضافة إلى صيانة محطة كهرباء الحديد والصلب وضرورة إجراء الصيانة العاجلة لها من خلال المبالغ المخصصة من الدولة بميزانية 2020.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الديون والتعويضات المالية لصالح الشركة على الدولة وضرورة دفعها، ومدى إمكانية تمويل خطط التطوير وفق المشروعات المطروحة حاليا وحث الصناديق المالية المحلية على ذلك.

وتطرق الاجتماع إلى العمل على دعم الشركة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية تصدير منتجاتها وإعفائها من الرسوم المفروضة من الاتحاد، مع اعتبارها الدولة الأَولى بالرعاية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصدير منتجات الشركة عن طريق شركات التصدير والاستيراد المحلية.

توجيه كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، الاستثمار في خامات الحديد في موريتانيا ودعم الدولة لهذا المشروع الاستثماري.

وأكد البيان أن معيتيق أبدى تجاوبا كبيرا، وتفهما عميقا لهذه الاشكاليات والمطالب، ووعد باتخاذ كافة التدابير العاجلة لحلحلة هذه الاشكاليات ومتابعتها المباشرة مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج؛ وأصدر مباشرة تعليماته إلى المستشارين بالمجلس الرئاسي لوضع النقاط المذكورة موضع الاهتمام والإجراء.

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