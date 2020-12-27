الاجتماع السنوي لشركة الواحة يبحث المشاريع التطويرية والميزانية المقترحة لسنة 2021

استعرض الاجتماع السنوي الخاص بشركة الواحة للنفط والغاز اليوم الأحد نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام الجاري، وبرامج العمل والميزانية المقترحة للعام القادم 2021، وفق ما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأوضحت المؤسسة التي ترعى الاجتماع في بيان، بأنها بحثت مع المسؤلين عن الواحة النشاط الاستكشافي للشركة وتوقعات الإنتاج وبرنامج العمل المستهدف لسنة 2021، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي تعكف الشركة على تنفيذها.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أثنى على الجهود الكبيرة التى بذلتها الشركة في تنفيذ البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية حيث تم الإنتهاء من 90% من أصل 10 آبار ضمن خطة الحفر التطويري وحوالي 77% من أصل 30 بئرا مستهدفة بالصيانة والإصلاح وإعادة إنتاج الآبار المقفلة والتي من المتوقع أن تحقق إنتاجًا إضافيا يصل إلى أكثر من 44 ألف برميل يومياً.

وأكد المؤسسة على ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بتطوير حقول الغاز لتزويد محطات الكهرباء وإيجاد الحلول للعوائق والمختنقات في التسهيلات السطحية وأنظمة حقن المياه والاستمرار في تنفيذ وإكمال أعمال الصيانة اللازمة لخزانات النفط الخام بميناء السدرة بهدف تحقيق زيادة القدرة التخزينية ورفع القدرة الإنتاجية للشركة حسب الخطة المعتمدة، بحسب البيان.

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