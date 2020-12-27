شركة تقنية ليبيا تتجه للاعتماد على العمالة الليبية المؤهلة

اطلع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، خلال اجتماع موسع مع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، على سير العمل بالشركة.

وركز الاجتماع الذي عقد في مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، على أن تدفع الشركة بالشباب المؤهلين لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الشركة لاكتساب الخبرة، والعمل على توطين الأعمال وتدريب المهندسين لبناء كوادر وطنية متخصصة وفق خطة تطويرية شاملة، وذلك من خلال تنفيذ الأعمال بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة، إضافة لبحث تقليل الديون للشركة وأهمية التركيز على استخدام الطاقات البديلة بالحقول.

كما تضمن الاجتماع عرض أهم أعمال الشركة في العام 2020 والمشاريع المستقبلية والميزانية المالية للعام 2021.

وشارك في الاجتماع رئيس الجمعية العمومية أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والمدير التنفيذي للشركة، وعدد من المختصين لدى الجانبين، إضافة لرئيس واعضاء هيئة المراقبة.

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