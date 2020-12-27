الأمين يعلن إنشاء مركز السلام للتدريب المهني

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، عن إنشاء مركز السلام للتدريب المهني في الحدود الإدارية بين مصراتة وتاورغاء.

وجاء هذا الإعلان على هامش منتدى الشباب والمرأة 2020، حيث أضاف الأمين أن المركز سيتم انشاؤه في المنطقة الحدودية الإدارية لمدينتي تاورغاء ومصراتة، وسيقوم بتقديم خدمة تدريب وتأهيل الشباب من المدينتين.

يشار إلى أن أعمال المنتدى الوطني للمرأة والشباب يتضمن عدد من الفعاليات المهمة منها المصالحة بين الفعاليات الشبابية بين مصراته وتاورغاء، إضافة للتأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في تولي المناصب القيادية، وتفعيل دور عمل المرأة في المجتمع.

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