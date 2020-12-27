اقتصاد

الأمين يعلن إنشاء مركز السلام للتدريب المهني

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، عن إنشاء مركز السلام للتدريب المهني في الحدود الإدارية بين مصراتة وتاورغاء.

وجاء هذا الإعلان على هامش منتدى الشباب والمرأة 2020، حيث أضاف الأمين أن المركز سيتم انشاؤه في المنطقة الحدودية الإدارية لمدينتي تاورغاء ومصراتة، وسيقوم بتقديم خدمة تدريب وتأهيل الشباب من المدينتين.

يشار إلى أن أعمال المنتدى الوطني للمرأة والشباب يتضمن عدد من الفعاليات المهمة منها المصالحة بين الفعاليات الشبابية بين مصراته وتاورغاء، إضافة للتأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في تولي المناصب القيادية، وتفعيل دور عمل المرأة في المجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك