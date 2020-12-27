شركتا الكهرباء الليبية والجزائرية توقعان اتفاق تعاون في مجال الطاقة

أبرمت الشركة العامة للكهرباء مع شركة الكهرباء الجزائرية “سونلغاز” الأحد، اتفاقية لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

ووفق وكالة الأنباء الجرزائرية، أوضح المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص، أن الاتفاقية الجديدة، تمت لتوسيع الشراكة بين “سونلغاز” والعامة للكهرباء، لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا الطاقات المتجددة والتكوين. وأوضح بولخراص، أن الشركتين ستقومان بإنشاء مجموعة عمل ستنشط في مختلف مجالات التعاون بين البلدين، ليشمل التكوين و الخدمات، وستسمح الاتفاقية بفتح تعاون مستدام بين البلدين في قطاع الكهرباء.

ومن جهته، أكد رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي،أن التعاون بين الشركتين، يأتي في إطار مواصلة التعاون الذي جرى بين الطرفين، بإعادة تشغيل محطةالخمس البخارية.

يشار إلى أن فريقاً من شركة الكهرباء الجزائرية “سونلغاز” قام في أكتوبر الماضي، بتشغيل وحدتين في محطة كهرباء الخمس البخارية، ما أدى إلى إضافة 500 ميغاوات للشبكة العامة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية