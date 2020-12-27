وزير المواصلات بالوفاق يبحث الإجراءات المتعلقة بتطوير مطار مصراتة

بحث وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق رفقة رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومسؤلين آخرين، الإجراءات المتعلقة بتطوير مطار مصراتة الدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في طرابلس شارك فيه عميد بلدية مصراتة ورئيس مصلحة المطارات التابعة للحكومة ومدير عام مطار مصراتة الدولي.

ووفق بيان صادر عن مصلحة المطارات، تناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة بمصلحة المطارات بما في ذلك الإجراءات التي تم إتخاذها في سبيل تطوير مطار مصراته الدولي بما فيها إعداد مخطط عام للمطار وإنشاء محطة ركاب متكاملة والإجراءات المتعلقة بتخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ.

وأشار البيان إلى الاجتماع تطرق أيضا للمشاريع المتعاقد عليها من طرف المصلحة من مخصص سنة 2020، وإمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال التوريدات الخارجية، إضافة للمستجدات المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها بالمطار والمتعاقد عليها خلال سنة 2019.

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