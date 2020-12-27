معيتيق يناقش مع الوفد المصري تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية

قال النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الويم الأحد، إنه ناقش مع الوفد المصري الذي زار طرابلس ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية.

وأوضح معيتيق في بيان مقتضب عبر حسابه بموقع الفيسبوك، أن الاجتماع مع وفد جمهورية مصر العربية تركز حول التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة. ويضم الوفد ستة من كبار رجال المخابرات ووزارتى الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وأشار إلى أنه أكد للجانب المصري على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال الاقتصادي والأمني، إضافة إلى الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس في أقرب الأجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

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