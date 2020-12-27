بعد تراجع جماعي.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم

سجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضا جديداً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية الاحد.

ويأتي هذا الانخفاض عقب تصريحات لمحافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري، حول تحديد موعد اطلاق ضوابط بيع النقد الاجنبي وكذا اسباب تحديد سعر صرف الدينار الجديد ومصير منحة ارباب الاسر و علاوة العائلة ” منحة الزوجة والابناء “.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الاحد 27-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي