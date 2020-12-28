اقتصاد

تدابير “بلدي سرت” لتوفير خدمات المواطن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت “سالم عامر” مع مراقب الاقتصاد بالبلدية “حسن عون الله” الترتيبات بشأن تشكيل لجنة تتولى متابعة الإشراف على وصول إسطوانات غاز الطهى و السلع التموينية المخصصة  للمساهمين بالجمعيات الاستهلاكية.

وذكرت البلدية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أن الشحنات من المواد المختلفة ستصل خلال هذا الأسبوع، مقدمةً من القيادة العامة للجيش الوطني، فيما خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة بالخصوص تعمل تحت إشراف اللجنة الرئيسية المكلفة بمتابعة السلع والوقود والإمداد الدوائى وغاز الطهى والمخصصة للمدينة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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