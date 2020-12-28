تدابير “بلدي سرت” لتوفير خدمات المواطن

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت “سالم عامر” مع مراقب الاقتصاد بالبلدية “حسن عون الله” الترتيبات بشأن تشكيل لجنة تتولى متابعة الإشراف على وصول إسطوانات غاز الطهى و السلع التموينية المخصصة للمساهمين بالجمعيات الاستهلاكية.

وذكرت البلدية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أن الشحنات من المواد المختلفة ستصل خلال هذا الأسبوع، مقدمةً من القيادة العامة للجيش الوطني، فيما خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة بالخصوص تعمل تحت إشراف اللجنة الرئيسية المكلفة بمتابعة السلع والوقود والإمداد الدوائى وغاز الطهى والمخصصة للمدينة .

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