اتحاد عمال ليبيا بالجبل الأخضر يبحث مشاكل التي تواجه العمال

الجبل الأخضر 28 ديسمبر 2020 (وال)- عقد رئيس فرع اتحاد عمال ليبيا بالجبل الأخضر ونقيب عام الاتصالات في ليبيا جاد الله الصديق محمد، اجتماع الاتحاد الأول لحلحلة بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه العمال في مواقع عملهم مثل مشاكل محطة تحلية المياه سوسة، والكهرباء، والمصارف.

وقال نقيب عام الاتصالات في ليبيا جاد الله الصديق، إن النقابة تلقت اتصالات وبرقيات من أغلب مدن ومناطق ليبيا، بشأن اعتراض بعض العمال على التغييرات الإدارية الجديدة بالقطاع الاتصالات، كما تركز الاجتماع حول المعوقات التي تواجههم لدراسته.

وأشار النقيب إلى أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات في ليبيا، من حيث الموارد الاقتصادية والخدمية وجانب الأمن، باعتبار إن هذا القطاع عام تملكه الدولة وليس قطاع خاص، فالشركة القابضة هي من تقرر من يرأس هذه الإدارات، فشركة هاتف ليبيا، وشركة بريد ليبيا، لم يتم صرف لهم مكافآت الأداء منذ عام تقريبًا، فأغلب العمال يعملون بدون ملابس تخصص لهم وبسيارتهم الخاصة.

وأوضح النقيب أن “هذا الوضع لا يحتمل الاستمرار على هذا النحو، فنحن كعمال لنا حقوق وعلينا واجبات، حيث إننا لا يعنينا من يكون على رأس الهرم الإداري، ولكن بالنسبة لنا كاتحاد عمال ليبيا نختص بدفاع عن حقوق العمال في كافة القطاعات، حيث إننا حرصنا في اجتماعنا الأول على حضور أغلب رؤساء النقابات”.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين، حضره للعمال بمقر الفرع بالجبل الأخضر، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمال ليبيا عبد الرحمن العلواني، رئيس اللجنة التسييرية للنقل والمواصلات، ونقيب المياه والصرف الصحي، ونقيب المصارف والمنشآت، ونقيب النقل الجوي والمواصلات، واللجنة التسيبرية للبريد والاتصالات، ونقيب شركة ليبيا، ونقيب المعاقين. (وال- الجبل الأخضر) هـــ أ / ر ت

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