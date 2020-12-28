مالية الوفاق تبحث خطط تطوير مكاتب الخدمات المالية بالمناطق

بحث وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني رفقة مسؤولين آخرين من الوزارة أمس الأحد، في العاصمة طرابلس، خطط تطوير مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مراقبي ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق، إضافة إلى حضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة ترشيد المرتبات ومدير المعهد المالي والمحاسبي للتدريب ومدير إدارة الحسابات بالوزارة، إضافة إلى رئيس قسم التفتيش بإدارة المراقبين الماليين وعضو اللجنة المالية الدائمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع تناول تطوير عمل مراقبات ومكاتب الخدمات المالية وفق المعايير والضوابط القانونية بما يحقق تحسين مستوى الأداء والتطوير في العمل، إضافة إلى الاختناقات والمشاكل التي تواجه عمل المراقبات المالية كالتسويات وتداخل اختصاصات المجالس البلدية بعمل مراقبات ومكاتب المالية.

وأكد وكيل وزارة المالية على ضرورة معالجة كافة المختنقات التي تعرقل سير العمل بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية، والمعايير التي يجب توفرها في وظيفة المراقب المالي بالداخل والخارج لأهميتها لترشيد الانفاق والمحافظة علي المال العام .

واستعرض الاجتماع أيضا برنامج المطابقة وتغير المسار والعلاوات والفروقات لكافة مراقبات ومكاتب الخدمات المالية مع لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة والصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول الناجعة لها.

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