“مؤسسة النفط” تبحث ميزانية 2021 لمعهد النفط الليبي

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، خلال الاجتماع السنوي لمعهد النفط الليبي، النشاط السنوي والأعمال المُنجزة لعام 2020، والأعمال المُزمع تنفيذها خلال العام المقبل.

وشهد الاجتماع، المُنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالمقرّ الرئيسي لشركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز” بمرسى البريقة، بحث الميزانية المُقترحة لعام 2021، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة إدارة المعهد وأعضاء لجنة الإدارة بالمعهد.

من جانبه، أكد رئيس لجنة إدارة المعهد، أن المعهد يسعى للقيام بحملة تسويقية؛ لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وتقديم دراسات متكاملة عن طريق مكتب دراسة علوم الأرض.

وقال: نسعى للدخول في التصنيف العالمي للمشروعات البحثية، والشراكة الحقيقية مع المؤسسات العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية