اقتصاد

“صنع لله” يُتابع أعمال شركة البحر المتوسط النفطية لـ2020

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع مسؤولي شركة “البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية”، والشركات التابعة لها نشاطات الشركة خلال السنة الحالية.

وجاء ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات، التي تعقدها المؤسسة، بصالة الاجتماعات بشركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز” بمرسى البريقة النفطي.

وشهد الاجتماع، بحث المصروفات الفعلية مقارنة بالميزانية المُعتمدة، ومناقشة خطة العمل والميزانية المُقترحة للعام القادم 2021.

وفي نهاية الاجتماع؛ اعتمدت الجمعية العمومية برنامج العمل المُقترح للشركة، والذي شمل تطوير برامجها وأعمالها؛ لزيادة نشاطها.

وقد حضر الاجتماع، أعضاء لجنة الإدارة بالمؤسسة ورئيس لجنة الإدارة لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة وبعض المديرين من الجانبين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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