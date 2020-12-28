تراجع جديد للدولار واليورو.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي 28-12-2020

شهد سعر صرف الدولار الامريكي تراجعاً جديداً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استمرارها بالانخفاض في تداولات السوق الموازية الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الاثنين 28-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار – طرابلس = 5.42 دينار

الدولار – بنغازي = 5.44 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.43 دينار

اليورو = 6.60 ~ 6.63 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 ~ 7.25 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.03 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب 226 دينار

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