الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر.

جرى تداول العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، دون مستوى 7.5 ليرة للدولار، مسجلة أقوى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ووفقا للبيانات فقد سجلت العملة 7.4950 ليرة للدولار، وبذلك تكون الليرة قد صعدت بنسبة 0.8%.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع يوم الخميس سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 17% من 15%.

لكن حتى بعد مكاسبها الأخيرة، تظل الليرة منخفضة 21% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

The post «الليرة التركية» ترتفع مُسجلة أقوى مستوى لها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا