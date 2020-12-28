المؤسسة الوطنية للنفط تقدم دعم لجهات مختلفة في البريقة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إنها قدمت الدعم لعدة جهات في مدينة البريقة على هامش اختتام الجمعية العمومية للمؤسسة والشركات التابعة لها والتي استضافتها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأنه على هامش الاجتماعات التقى رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله مع مسؤولي مركز جمرك ميناء البريقة وأمن الهلال النفطي، إضافة إلى أعضاء جامعة النجم الساطع بالبريقة ونادي البراق الرياضي.

وأشار البيان إلى أن ملجس الإدارة وعد بتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والجمركية من خلال صيانة المباني والمقار الحكومية مؤكدًا على أهمية الأستقرار الأمنى داخل المنشآت الصناعية النفطية لما له من فائدة كبرى على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وتشجيع المستثمر الخاص لتنفيذ الأعمال وانعكاسها على المنطقة بأسرها.

وبحث الاجتماع إمكانية مواصلة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لجامعة النجم الساطع، حيث أكدت على عراقة جامعة النجم الساطع وما قدمته من آلاف الخريجين من المهندسين القطاع النفط خلال السنوات الماضية.

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