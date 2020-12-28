اقتصاد

شركة الواحة تعلن الانتهاء من صيانة حقل “الظهرة”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الواحة للنفط عن صيانتها لحقل الظهرة وذلك من أجل إعادة تأهيله استعدادا لعودته للإنتاج.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تمت بجهود كل من لجنة الإدارة وفريق العمل داخل الحقل وقسم الكهرباء.

وشملت عملية الصيانة توفير قطع الغيار الضرورية وإعادة تحوير لوحات التغذية الكهربائية الرئيسية وصيانتها وتنظيفها واستعمالها مجددا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة.

وبحسب بيان الشركة، فإن الفرق الفنية التابعة لها استفادت خلال عملية الصيانة من معدات كهربائية مهمة والتي كانت قد تعرضت للتخريب منذ فترة، وتعتبر خارج الخدمة منذ العام 2015.

يشار إلى أن حقل الظهرة كان ينتج 120 ألف برميل يوميا قبل أن يتعرض للتدمير في العام 2014.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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