مؤسسة النفط تدرس خطط إعادة تأهيل حقل “المبروك”

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، خطط شركة مبروك للعمليات النفطية لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي، إضافة لبحث التحديات الأمنية التي يواجهها حقل الجرف البحري نتيجة الأعداد المتزايدة للمهاجرين وتواجدهم قرب المنصة الرئيسية، إلى جانب ضرورة اعتماد شراء قارب حماية، وذلك لحماية المنصة والمنشآت النفطية بالحقل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته المؤسسة بمقر شركة سرت للنفط والغاز، حيث تمخض الاجتماع حول مناقشة الوضع المالي للشركة وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير العمل بالشركة، إضافة لعرض نشاط الشركة في العام 2020 والأعمال المنجزة والمشاريع المتوقع تنفيذها والميزانية المقترحة للشركة للعام 2021.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة بشركة المبروك أن الشركة تسعى لتطوير منظومتها وتطبيق منظومة ERP مع شركة ميكروسوفت، وذلك لتسهيل عملية بناء قاعدة بيانات كاملة للشركة.

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