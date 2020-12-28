“معيتيق” يبحث تحديات شركة “الحديد والصلب”

تُواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة في ليبيا، تحديات كبيرة؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من “نزاعات وشحّ للسيولة وتراجع بالبنية التحتية”، عدا عن مشكلات الكهرباء التي أعاقت سبل راحة المواطنين وسير عمل الشركات المختلفة.

وفي هذا الصدد، عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اجتماعًا مع رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد الفقيه، ناقش خلاله أبرز مُعوّقات الشركة، وبحث الحلول المناسبة لتنفيذ عملها بالشكل الملائم.

وتركز الاجتماع على مشكلات العجز في الطاقة بعنصريها “الغاز الطبيعي والكهرباء”، وانعكاساتها السلبية على عمليات نشاط الشركة، بالإضافة إلى بحث صيانة محطة كهرباء الحديد والصلب والتشديد على إجراء الصيانة العاجلة لها من خلال المبالغ المخصصة من الدولة بميزانية 2020، ومطالبة كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بتوفير احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

وتطرق “معيتيق” إلى الديون والتعويضات المالية لصالح الشركة على الدولة، مؤكدًا ضرورة دفعها، إلى جانب تمويل خطط التطوير وفق المشروعات المطروحة حاليًا، وحثً الصناديق المالية المحلية على ذلك.

وتم التطرق إلى الاستثمار في خامات الحديد في موريتانيا، ودعم الدولة لهذا المشروع الاستثماري , والتركيز على دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية تصدير منتجاتها وإعفائها من الرسوم المفروضة من الاتحاد، مع اعتبارها الدولة الأولى بالرعاية.

وشهد الاجتماع، تسليط الضوء على تسهيل إجراءات تصدير منتجات الشركة، عن طريق شركات التصدير والاستيراد المحلية

من جهته، أبدى نائب المجلس الرئاسي تجاوبًا كبيرًا، وتفهمًا عميقًا لهذه المشكلات والمطالب, واعدًا ببذل المجهودات والمساعي في اتخاذ كافة التدابير العاجلة لحلحلة هذه المشكلات، ومتابعتها مباشرة مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.

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