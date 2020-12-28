ضوابط بيع النقد الأجنبي على طاولة الصديق الكبير

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، بطرابلس، الصديق عمر الكبير، رفقة مديري الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي.

وجاء هذا الاجتماع الذي عُقد بمكتب المحافظ بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وفي وقت سابق، أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري خلال برنامج “البلاد” على شاشة “NEWS 218″، تفاؤلا كبيرا وتوقع نجاح السياسات النقدية الجديدة للمركزي بنسبة 90 %.

وقال الحبري إن سعر الصرف الموجود حاليا ليس “توازنيا”، لذلك أصبح التغيير أمرا لا مفر منه، مشيرا إلى أن إدارة سعر الصرف بالمرحلة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا، وأن المركزي يحتاج إلى 18 شهرا حتى يستقر سعر الصرف ومعه سيستقر الاقتصاد خلال عام ونصف.

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