ترقب بدء الحفر في حقل “ايروان” النفطي

وصل رئيس مجلس الإدارة حسين أبوسليانة وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاف لاستكشاف النفط، إلى حقل ايروان في الجنوب الغربي، وذلك استعدادا لبدء عمليات الحفر.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، بأن عملية الحفر ستُنفذها الحفارة رقم 50 وذلك من خلال الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار، وأضافت الشركة أن رئيس وأعضاء لجنة الإدارة قاموا بزيارة منطقة المدرج لتخزين خط الأنابيب ومعدات الحفر المزمع تجهيزه خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الحفر وصيانة الآبار التابعة للشركة من الانتهاء من عملية استخراج العالق من البئر الواقع في حقل الشادر، وذلك لاستعادته واستغلاله وتوفير تكاليف إضافية لحفر بئر بديلة.

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