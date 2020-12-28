الشركة الليبية للحديد والصلب تعلن عن رغبتها شراء الخردة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن رغبتها في شراء كميات غير محدودة من الخردة الموجودة في السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على فيسبوك، بأنها ترغب في شراء الخردة خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري إلى 14 يناير المقبل، وعلى أن يتم تقديم العروض الموضحة للكمية والموقع، وذلك بمقر الشركة العامة للخردة خلال ساعات الدوام الرسمية.

وقال مدير شركة الخردة عمر الشاوش في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، إن الهدف من إعلان شراء الخردة هو نحاولة الشركة استبدالها بالمواد الخام التي كانت تستورد من الخارج في وقت سابق.

وأشار الشاوش إلى أن الشركة ستعمد على شراء الخردة المحلية خلال الفترة المقبلة من أجل التصنيع وتغطية احتياجات السوق من الحديد، مؤكدًا بأن الخردة ثروة وطنية لا يمكن تصديرها رغم محاولات التجار الأخيرة تصديرها للخارج أو ما حدث في الماضي القريب من عمليات التهريب.

وأوضح بأن أسعار الخردة ارتفعت نتيجة التصدير حيث بلغت 800 دينار للطن الواحد، بينما كان في السابق لا يتجاوز الرقم 180 دينار للطن الواحد، لكن نتيجة للتصدير قفزت الأسعار لأرقام كبيرة جدً، وتوقع بأن تتراجع الأسعار مع استمرار وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني منع التصدير والذي أضر بالسوق كثيرًا.

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