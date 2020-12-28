بيتكوين تعيش “أسعد أيامها” رغم “دمار كورونا”

عام رائع مرت به العملة الرقمية بيتكوين على عكس ما مر به الاقتصاد العالمي من خسائر جمة طالت معظم قطاعاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونالت البتكوين الشهرة الأكبر بين نظيراتها من العملات الرقمية الأخرى، وحققت تفاؤلا كبيرا من قبل مؤيديها فيما يتعلق بأداء الأصول المشفرة في عام 2021 المشرف على البدء، جاء ذلك بعد أن واصلت العملة المشفرة تسجيل مستويات قياسية حتى تخطت حاجز الـ27,500 دولار للوحدة أمس الأحد عقب ارتفاعها بنسبة 11% بالتزامن مع ضعف الدولار.

سعر بيتكوين حقق الأسبوع الماضي العديد من الارتفاعات التاريخية على التوالي في البداية تجاوز علامة 21000 دولار، ثم 22000 دولار، ثم 23000 دولار.

ونظرا للشعبية الواسعة التي اكتسبتها العملة فقد أصبحت تشغل حيزا كبيرا في تنبؤات الباحثين حيث حاول العديد من الأشخاص التنبؤ بالسعر المستقبلي لأصل العملة المشفرة، فمن جهة قام باحثون من finder.com باستطلاع آراء 47 خبيرا في مجال العملات المشفرة حول توقعات الأسعار لعام 2021 ، حينها توقع معظم أعضاء اللجنة أن يستمر الاتجاه التصاعدي على الأقل حتى النصف الثاني من العام المقبل وكان ذلك قبل أن تتخطى “بيتكوين” حاجز الـ20 ألف دولار.

ومن جهة أخرى توقع الملياردير ومؤسس Galaxy Digital مايك نوفوغراتز، أن تصل قيمة “بيتكوين” 65 ألف دولار خلال عام 2021.

وبالمقابل هناك من ينظر إلى القيمة المستقبلية للبيتكوين بنظرة شك فبحسب توقعات كاتب العمود المالي في Seeking Alpha فإن بيتكوين لا قيمة لها وستذهب في اتجاه الصفر، فيما قال أوليفر كام، المساهم المالي لصحيفة The Times UK إن العملات المشفرة هي بدعة من الأفضل تجنبها، على الرغم من قبول Paypal لبيتكوين واصفا إياها بأنها مجرد مغامرة والسبب أنها لا تحقق تدفقا نقديا افتراضيا.

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