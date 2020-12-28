توقعات بارتفاع أسعار الحديد مع بداية يناير القادم

قال مسؤول في شركة الخردة التابعة للشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، إن الصناعة الوطنية وخاصة الحديد والصلب ستتأثر سلبيًا بقرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال العام القادم.

وأكد عمر الشاوش في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، على أن أسعار الحديد ومنتجات الشركة الأخرى سترتفع عن السابق نتيجة التكاليف المرتفعة التي تشمل المواد الخام وقطع الغيار التي في الغالب تستورد من الخارج.

وأوضح الشواش بأن الشركة ستعمد إلى شراء المواد الخام والمتمثلة في الخردة من السوق المحلي، حيث أنه ليس في صالح الشركة استيراد المواد الخام من الخارج بعد التغير الذي طرأ على سعر الصرف.

وأضاف بأن سعر الدينار الجديد مقابل الدولار سيؤثر في الشركة، مطالبا بأن تكون هناك نوع من الحماية للصناعة المحلية من القرار الأخير، خاصة الصناعات شبه المحلية مثل صناعة الحديد والصلب التي تختلف عن الصناعات المحلية الكاملة مثل الأسمنت.

ويرى المسؤول بأنه على الدولة استثناء صناعة الحديد والصلب من القرار وإيجاد حلول لحصولها على الدعم اللازم حتى تتمكن من السيطرة على السوق وأسعار المنتجات في المستقبل، خاصة وأنه لا توجد مواد خام جاهزة في البلاد عكس ما يتصور البعض.

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